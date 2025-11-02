Caso Lagfin-Campari i precedenti illustri in Italia

Il caso Lagfin-Campari è solo uno degli svariati episodi di trasferimento della residenza fiscale di grandi holding e di omesso pagamento della cosiddetta exit tax. Negli ultimi anni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno attenzionato le operazioni di delocalizzazione delle società di controllo dei principali gruppi nazionali, chiudendo accordi transattivi con cifre che hanno superato il miliardo di euro. Lagfin-Campari, Exor il precedente più illustre. Il precedente più illustre è quello di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla asset strategici come Ferrari e Stellantis.

