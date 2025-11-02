Caso Epstein | re Carlo leva ad Andrea ogni titolo reale

Giovedì scorso un annuncio di re Carlo III ha scosso l'opinione pubblica britannica: la sua decisione di privare il principe Andrea dello status reale e di trasformarlo a tutti gli effetti in un cittadino comune. Ora è un comune cittadino. L'ex principe Andrea, l'ottavo in linea di successione al trono, era già stato allontanato dalle attività ufficiali dei reali. Ora si riferiranno a lui solo come Andrew Mountbatten Windsor, senza alcun genere di titoli. Perde inoltre il diritto di risiedere nella grande tenuta di Windsor, che si trova poco fuori Londra e nella quale vive anche l'ex moglie Sarah e le due figlie, le cui prerogative reali rimarranno comunque intatte.

