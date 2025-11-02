Caso chat Valeria Fonte replica alle accuse | Niente insulti a Mattarella Segre o il Papa Guardare nel telefono senza consenso è come guardare nelle mutande – Il video

Con un video pubblicato sui suoi profili social, Valeria Fonte è tornata nuovamente sulla diffusione di alcune sue chat private, finite negli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica. Fonte, scrittrice e attivista, ha denunciato quella che definisce una « violazione dei diritti » e un «attacco personale su scala nazionale», collegato alla pubblicazione, nell’ambito dell’ inchiesta giornalistica di Selvaggia Lucarelli, di messaggi privati in cui esprimeva giudizi su politici e giornalisti. In un lungo articolo la giornalista riportava parti di conversazioni attribuite a Fonte e a un gruppo ristretto di contatti, presentate come prova di un presunto atteggiamento aggressivo verso giornalisti e figure pubbliche. 🔗 Leggi su Open.online

