Caso Almasri l'Italia vuole modificare la legge sulla cooperazione con la Corte penale internazionale
Il generale libico Almasri, ricercato per crimini di guerra, è stato arrestato a Torino e rimandato a Tripoli con un volo di Stato, senza la convalida prevista. Per contenere i danni diplomatici, il Governo Meloni invia una risposta alla Corte penale internazionale e annuncia possibili modifiche alla legge 237 del 2012. Intanto, l'Italia rinnova automaticamente il memorandum del 2017 sulla cooperazione con la Libia in materia di sicurezza e controllo dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
