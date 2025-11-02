Caso Aerosmith il cugino-avvocato di Steven Tyler | Lui ama la Calabria
Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, si chiama in realtà Steven Victor Tallarico: suo nonno Giovanni emigrò in America da Cotronei, in provincia di Crotone. Dopo una visita al paesino, la rockstar decise di appoggiare la costruzione di un museo del rock a lui dedicato. Ma il progetto si è arenato, con lunga coda di polemiche e anche un'inchiesta. Un'occasione persa, come spiega Nino Grassi, avvocato e cugino di Tyler: "In più occasioni Steven ha manifestato il suo attaccamento alla Calabria. I suoi antenati erano musicisti, nonno Giovanni era un maestro di mandolino". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Steven Tyler non è solo il frontman esplosivo degli Aerosmith: è un uomo che ha guardato in faccia i suoi demoni e ha imparato a ballarci insieme. Dalle vette del rock alle cadute più dure, dalle otto volte in rehab alla riscoperta di sé nella quiete dei boschi d - facebook.com Vai su Facebook
