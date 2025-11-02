Case sfratti più veloci Cosa prevede il ddl FdI
Sfratti più semplici e veloci per gli inquilini morosi da almeno due mesi consecutivi. È questo l'obiettivo della proposta di legge presentata in Senato da Paolo Marcheschi di Fratelli d'Italia. La proposta di legge, composta da 5 articoli, punta a ridurre i contenziosi civili con una procedura amministrativa speciale che autorizza l'intervento dell'ufficiale giudiziario e crea l'Autorità per l'esecuzione degli sfratti che dipenderà dal ministero della Giustizia. Dopo il mancato pagamento di due mensilità consecutive e la segnalazione del proprietario dell'immobile, l'inquilino avrà solo 15 giorni per pagare e, nel caso in cui non lo facesse, il proprietario si può rivolgere all' Autorità per l'esecuzione degli sfratti che, valutati i documenti, emetterà il titolo esecutivo di rilascio dell'immobile entro 7 giorni da quando ha ricevuto l'istanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
