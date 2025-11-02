Case popolari a Milano un’inquilina con deambulatore | L'ascensore spesso non va bloccata a casa anche per giorni

"Sono rimasta in casa almeno venti giorni perché l'ascensore non funzionava", racconta a Fanpage.it una signora con il deambulatore, residente in via Catania 126 a Sesto San Giovanni (Mi). Nello stesso complesso di edilizia pubblica anche gli altri inquilini denunciano uno stato di abbandono e incuria degli ambienti. Eppure lo stabile è di recente costruzione: le prime famiglie sono entrate nel 2018. 🔗 Leggi su Fanpage.it