Case Latina la più cara dopo Roma per comprare o affittare Ecco quanto si paga
Quella di Latina è la seconda provincia più cara nel Lazio, solo dietro Roma, per comprare o affidare una casa. E’ uno degli elementi che emergono dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale laziale realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.itIn. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
