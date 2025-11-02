Casa Insieme a Voi | Hellas e Caritas Verona per le donne in difficoltà

Un progetto che parla di inclusione, speranza e solidarietà, capace di coinvolgere l’intera comunità veronese. È stato presentato allo stadio Bentegodi il nuovo percorso intrapreso da Hellas Verona Foundation, che per questa stagione sportiva ha scelto di affiancare la Caritas Diocesana Veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

«Una casa per donne fragili»: Hellas Verona e Caritas alleate contro violenza e disagio - HV Foundation e Caritas diocesana ristruttureranno un immobile che sarà rifugio per soggetti deboli: «Casa Insieme a Voi», da un coro dei tifosi. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it