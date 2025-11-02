Dopo una lunga attività di cantiere, sta per essere ultimata la realizzazione della nuova Casa di Comunità a San Martino in Rio, considerata come "un importante passo avanti per il territorio locale". L’inaugurazione della nuova struttura, in via Rivone, è in programma per sabato 15 novembre alle 9,30. Ma già giovedì 6 novembre alle 21, alla sala d’Aragona della Rocca Estense, a San Martino in Rio, è previsto un incontro pubblico per presentare le caratteristiche e le funzionalità della Casa di Comunità del distretto. Un incontro organizzato dalla locale amministrazione comunale e dall’Azienda Usl reggiana, allo scopo di illustrare il progetto, le funzioni e obiettivi della nuova struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa di comunità verso il taglio del nastro