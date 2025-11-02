Casa di comunità verso il taglio del nastro
Dopo una lunga attività di cantiere, sta per essere ultimata la realizzazione della nuova Casa di Comunità a San Martino in Rio, considerata come "un importante passo avanti per il territorio locale". L’inaugurazione della nuova struttura, in via Rivone, è in programma per sabato 15 novembre alle 9,30. Ma già giovedì 6 novembre alle 21, alla sala d’Aragona della Rocca Estense, a San Martino in Rio, è previsto un incontro pubblico per presentare le caratteristiche e le funzionalità della Casa di Comunità del distretto. Un incontro organizzato dalla locale amministrazione comunale e dall’Azienda Usl reggiana, allo scopo di illustrare il progetto, le funzioni e obiettivi della nuova struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
SERATA DI PRESENTAZIONE ALLA POPOLAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI BERZO INFERIORE Mercoledì 5 novembre 2025 - ore 20.30 - c/o palazzo Simoni Fè a Bienno - facebook.com Vai su Facebook
Casa di comunità verso il taglio del nastro - Per l’occasione sarà presente anche il presidente della Regione Michele De Pascale. Si legge su msn.com
Bonus casa al 50% anche nel 2026 (invece del 36%): si va verso la proroga dopo il crollo delle ristrutturazioni - Il ministro del Tesoro Giorgetti: «Intendiamo prorogare le detrazioni del 50% in modo selettivo sulla prima casa». Riporta msn.com
Manovra 2026: taglio Irpef, bonus casa e sanità, cosa c’è da sapere - Dal taglio della seconda aliquota Irpef per i redditi fino a 50mila euro alla pace fiscale, dal parziale congelamento dell’aumento dell’età pensionabile all’Ires premiale per le imprese che assumono, ... Scrive ilsole24ore.com