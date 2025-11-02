Casa Camperio | dove Milano incontra Tokyo nel bicchiere

Entrare da Casa Camperio, a pochi passi dal Duomo, significa scoprire uno spazio in cui ogni elemento architettonico racconta una storia di contaminazioni. Il bancone bar domina la scena proprio di fronte alla cucina a vista, creando un d ialogo continuo tra miscelazione e gastronomia. È qui, seduti davanti al legno scuro del counter, che si comprende il senso profondo di questo progetto: non un semplice cocktail bar, ma un luogo dove la filosofia della miscelazione e della cucina si incontrano in un dialogo che stimola tutti i sensi. La firma di un giovane talento della miscelazione. Dietro la drink list c’è Andrea Lascatti Busato, formatosi al leggendario The Connaught di Londra, che lavora live dietro al bancone creando una connessione diretta con gli ospiti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

