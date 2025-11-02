Casa Bologna in emergenza | Curia Caritas e Comune in campo

A Bologna si muove un fronte comune per affrontare la crisi abitativa che sta mettendo in grossa difficoltà famiglie, studenti e lavoratori. Dopo la liberazione spontanea dell’edificio occupato di via Don Minzoni, il sindaco Matteo Lepore e l’arcivescovo Matteo Zuppi hanno illustrato nuovi passi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

