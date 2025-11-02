Casa Bologna in emergenza | Curia Caritas e Comune in campo

A Bologna si muove un fronte comune per affrontare la crisi abitativa che sta mettendo in grossa difficoltà famiglie, studenti e lavoratori. Dopo la liberazione spontanea dell’edificio occupato di via Don Minzoni, il sindaco Matteo Lepore e l’arcivescovo Matteo Zuppi hanno illustrato nuovi passi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Emergenza Casa, il cardinale Zuppi: un tavolo aperto con la Caritas «Bisogna fare un grande sforzo» - E Lepore interviene sullo stabile liberato in Don Minzoni: « Presto al via i lavori e tra due anni ci sarà uno studentato» ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Tavolo di lavoro di Curia e Caritas. Zuppi: "Pronti a dare una mano" - Lepore: "Con la Fondazione per l’abitare riporteremo sul mercato centinaia di alloggi sfitti". Si legge su msn.com

Bologna in emergenza abitativa, «Il welfare mostra la sua crisi più profonda proprio sul tema casa» - Bologna affronta una crisi del welfare abitativo: famiglie senza casa, servizi sociali in difficoltà e professionisti costretti a intervenire fuori dai canali istituzionali. Come scrive gazzettadibologna.it