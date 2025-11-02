Potrà combattere ad armi pari. Un miraggio finalmente concretizzatosi per Massimo Farina, 58 anni, da due stagioni in forza al Brianzascherma. Massimo ha perso la mobilità 35 anni fa a causa di un incidente stradale. Ma non ha perso la passione per lo sport. Che, tre anni fa, è tornata a divampare quando lui, residente a Settala in provincia di Milano, ha conosciuto la scherma in carrozzina ad AUSportiva, associazione legata all’Associazione Unità Spinale Niguarda. Nemmeno lo spostamento della sezione scherma ha messo in crisi l’atleta paralimpico, pronto a fare rotta su Monza e sul palazzetto di Brianzascherma per essere tesserato dalla società cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carrozzina da podio per Massimo. L’atleta paralimpico sogna in grande