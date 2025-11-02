Caro Riccardo Luna quanto pessimismo Internet e social hanno comunque cambiato il mondo In meglio

Il luddismo è un riflesso antico quanto la civiltà. Ogni epoca ha creduto che la novità fosse una minaccia, che l’innovazione avrebbe spezzato la continuità dell’umano, che il futuro fosse un peggioramento del presente. La nostalgia per il passato e la diffidenza verso ciò che rompe la routine non appartengono solo ai conservatori culturali, ma all’istinto profondo dell’uomo che teme ciò che non controlla. La storia del mondo è costellata da persone convinte che l’ultimo passo tecnologico fosse un passo nel baratro. L’idea che “qualcosa sia andato storto” non nasce oggi. È un classico: cambia solo l’oggetto della paura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

