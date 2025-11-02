Cargill chiusura indecente e insultante | la Uil attacca l’azienda e chiede l’intervento del Ministero

Messinatoday.it | 2 nov 2025

“Il comportamento dei vertici della Cargill è indecente e insultante”. Non usano mezzi termini Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e Tindaro Marchese, segretario della Uiltec Messina, nel commentare la decisione della multinazionale statunitense di chiudere improvvisamente lo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

