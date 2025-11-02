Carburante irregolare Sequestrati 6.500 litri in un impianto in via Cervi
PRATO Scoperti e sequestrati circa 6.500 litri di carburante non conforme ad un impianto di distribuzione stradale, in via Fratelli Cervi. L’operazione è stata condotta tra il 15 e il 31 ottobre dalla procura, con il supporto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La procura, informa un comunicato del procuratore capo Luca Tescaroli, ha indagato il gestore dell’impianto per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Quindici giorni di investigazione che hanno portato a galla una frode. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di riscontrare anomalie, evidenziando un punto di infiammabilità particolarmente elevato del carburante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prato, sequestrati 6.500 litri di carburante irregolare in un distributore di via Fratelli Cervi Vai su Facebook
Prato, carburante irregolare: sequestrati 6500 litri in un distributore - X Vai su X
Prato, sequestrati 6.500 litri di carburante irregolare - 500 litri di carburante irregolare sono stati sequestrati in un distributore di via Fratelli Cervi, a Prato, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica con il ... rainews.it scrive
Carburante irregolare, sequestrati 6.500 litri in un distributore di Prato - Maxi sequestro di carburante non conforme in un distributore stradale di via Fratelli Cervi a Prato. Segnala gonews.it
Carburante non conforme, sequestro 6500 litri a benzinaio Prato - Sequestrati dalla guardia di finanza circa 6500 litri di carburante non conforme ad un impianto di distribuzione stradale a Prato, in via Fratelli Cervi. Si legge su ansa.it