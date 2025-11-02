Carburante irregolare Sequestrati 6.500 litri in un impianto in via Cervi

PRATO Scoperti e sequestrati circa 6.500 litri di carburante non conforme ad un impianto di distribuzione stradale, in via Fratelli Cervi. L’operazione è stata condotta tra il 15 e il 31 ottobre dalla procura, con il supporto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La procura, informa un comunicato del procuratore capo Luca Tescaroli, ha indagato il gestore dell’impianto per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Quindici giorni di investigazione che hanno portato a galla una frode. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di riscontrare anomalie, evidenziando un punto di infiammabilità particolarmente elevato del carburante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

