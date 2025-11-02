Caraibi 3 morti in attacco Usa a nave

8.40 Un attacco aereo statunitense contro una presunta nave dedita al traffico di droga nei Caraibi ha ucciso tre persone. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono,Hegseth, dopo l'ultimo di una serie di attacchi alle "navi della morte" "Questa nave, come tutte le altre era nota all'Intelligence per essere coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti", dichiarato. "I tre uomini, narcoterroristi, erano a bordo della nave durante l'attacco, condotto in acque internazionali", ha precisato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nella mattinata di ieri Melissa ha toccato le coste della Giamaica e stamattina quelle cubane: è l'uragano più intenso di tutto il 2025. Ospedali danneggiati, 500 mila persone senza elettricità e 7 morti in totale nei Caraibi. Come si sono preparati i cittadini all'arri - X Vai su X

In questi giorni Melissa ha toccato prima le coste della Giamaica e poi quelle cubane: è l'uragano più intenso di tutto il 2025. Ospedali danneggiati, 500 mila persone senza elettricità e 7 morti in totale nei Caraibi. Come si sono preparati i cittadini all'arrivo di M - facebook.com Vai su Facebook

Caraibi: tre narcotrafficanti uccisi in attacco aereo Usa - Un attacco aereo statunitense contro una presunta nave dedita al traffico di droga nei Caraibi ha ucciso tre persone. Lo riporta msn.com

La tempesta tropicale Melissa devasta i Caraibi: tre morti ad Haiti, allerta uragano in Giamaica - La tempesta tropicale Melissa si sta abbattendo sul Mar dei Caraibi: almeno tre morti ad Haiti, una vittima nella Repubblica Dominicana e danni diffusi ... Secondo msn.com

Almeno 32 morti Quanto è legale la crociata di Trump nei Caraibi contro i narcotrafficanti? - Donald Trump e le forze armate statunitensi stanno tagliando corto con i trafficanti di droga nei Caraibi. Lo riporta bluewin.ch