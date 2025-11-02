Caraibi 3 morti in attacco Usa a nave

Servizitelevideo.rai.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

8.40 Un attacco aereo statunitense contro una presunta nave dedita al traffico di droga nei Caraibi ha ucciso tre persone. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono,Hegseth, dopo l'ultimo di una serie di attacchi alle "navi della morte" "Questa nave, come tutte le altre era nota all'Intelligence per essere coinvolta nel traffico illecito di stupefacenti", dichiarato. "I tre uomini, narcoterroristi, erano a bordo della nave durante l'attacco, condotto in acque internazionali", ha precisato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caraibi 3 morti attaccoCaraibi: tre narcotrafficanti uccisi in attacco aereo Usa - Un attacco aereo statunitense contro una presunta nave dedita al traffico di droga nei Caraibi ha ucciso tre persone. Lo riporta msn.com

caraibi 3 morti attaccoLa tempesta tropicale Melissa devasta i Caraibi: tre morti ad Haiti, allerta uragano in Giamaica - La tempesta tropicale Melissa si sta abbattendo sul Mar dei Caraibi: almeno tre morti ad Haiti, una vittima nella Repubblica Dominicana e danni diffusi ... Secondo msn.com

caraibi 3 morti attaccoAlmeno 32 morti Quanto è legale la crociata di Trump nei Caraibi contro i narcotrafficanti? - Donald Trump e le forze armate statunitensi stanno tagliando corto con i trafficanti di droga nei Caraibi. Lo riporta bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Caraibi 3 Morti Attacco