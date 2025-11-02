Capodanno Mauro Valenti spiega la Scelta di non partecipare al bando del Comune di Arezzo 2025–2026
Arezzo, 2 novembre 2025 – Capodanno, Mauro Valenti spiega la Scelta di non partecipare al bando Capodanno Arezzo 2025–2026. «Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di non partecipare al bando per l’evento di fine anno 2025 del Comune di Arezzo – spiega in una Dichiarazione di Mauro Valenti Presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia – Pur avendo preso parte con soddisfazione all’edizione precedente, quest’anno alcune dinamiche emerse mi hanno portato a fare un passo indietro. «Per la festa suggerisco un’artista che stimo e conosco bene, BigMama, già ospite di Arezzo Wave e dei nostri eventi internazionali, a cui auguro un grande successo – continua Valenti – Con questa scelta intendo mantenere la mia linea di trasparenza e correttezza, confidando che pubblico e partner comprendano che, a volte, è meglio fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
