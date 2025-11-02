Capodanno con la fiamma olimpica a Bari le altre tappe pugliesi Taranto Lecce la Valle d' Itria Trani il foggiano nel percorso della fiaccola

Capodanno con la torcia olimpica. A Bari la fiamma di Milano-Cortina 2026 arriverà il 31 dicembre e si tratterrà fino all’1 gennaio. È una parte qualificante del percorso pugliese che inizierà tra Potenza e Taranto il 28 dicembre, terminerà appunto ad inizio anno nuovo con il viaggio verso nord in mano ai tedofori. Nel percorso Roma (4 dicembre)-Milano (6 febbraio) saranno 10001 i portatori della fiamma olimpica. —– Stralcio del comunicato degli organizzatori: La Fiamma Olimpica arriva in Puglia secondo un percorso che racconta una Regione viva, accogliente e profondamente legata ai valori dello sport, grazie anche alla fama e al talento internazionale dell’icona regionale Pietro Mennea, velocista originario di Barletta e Olimpionico nei 200 metri piani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Capodanno con la fiamma olimpica a Bari, le altre tappe pugliesi Taranto, Lecce, la Valle d'Itria, Trani, il foggiano nel percorso della fiaccola

