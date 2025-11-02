Capizzi si prepara alla fiaccolata per il 16enne ucciso | il sindaco Principato annuncia lutto cittadino
Capizzi si prepara a rendere omaggio al giovane Giuseppe Di Dio con una fiaccolata e alzando il lutto cittadino. “Ci stiamo organizzando per fare una fiaccolata e proclamare il lutto cittadino – dichiara il sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso –. Non vogliamo che passi come un episodio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
