Capizzi si prepara alla fiaccolata per il 16enne ucciso | il sindaco Principato annuncia lutto cittadino

Messinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capizzi si prepara a rendere omaggio al giovane Giuseppe Di Dio con una fiaccolata e alzando il lutto cittadino. “Ci stiamo organizzando per fare una fiaccolata e proclamare il lutto cittadino – dichiara il sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso –. Non vogliamo che passi come un episodio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

