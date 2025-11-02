Capizzi Messina lo zio della vittima a Tgcom24 | Tragedia annunciata

A Tgcom24 lo zio di Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso per errore in una sparatoria a Capizzi (Messina). "Mio nipote era un ragazzo d'oro - afferma. - E' una tragedia annunciata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Capizzi (Messina), lo zio della vittima a Tgcom24: "Tragedia annunciata"

Agguato a Capizzi, in provincia di Messina. Ieri sera attorno alle 22,30 è stato ucciso un ragazzo all’esterno di un bar. Nel servizio i commenti dei residenti e del proprietario del bar davanti al quale è avvenuto l’omicidio: “Una tragedia annunciata”. Si chiama G - facebook.com Vai su Facebook

Capizzi (Messina), spara tra la folla e uccide un sedicenne: fermato ventenne con il padre e il fratello @TgrRaiSicilia - X Vai su X

Omicidio a Capizzi, la vittima nipote dell'urologo in forze all'azienda ospedaliera di Cosenza, Michele Di Dio - Il sedicenne ucciso con un colpo di pistola in un agguato, a Capizzi, in provincia di Messina, era il nipote dell'urologo Michele Di Dio ... Da quotidianodelsud.it

Omicidio a Capizzi: padre e due figli fermati dopo la sparatoria, vittima un 16enne - I precedenti per tentata estorsione e incendio; gli investigatori escludono il movente mafioso. Scrive lasicilia.it

Agguato al bar, sedicenne ucciso a colpi di pistola a Capizzi (Messina). È Giuseppe Di Dio - La vittima era con amici quando è arrivata un’automobile con tre persone, un padre con i due figli. Scrive quotidiano.net