Capizzi Messina 16enne ucciso a colpi di pistola fuori dal bar fermati un 20enne fratello e padre il giovane non era l' obiettivo - VIDEO
Per i carabinieri, Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso la sera di sabato 1° novembre, non era l'obiettivo della sparatoria. Fermate tre persone, ritenute i presunti responsabili del delitto. Dalla sparatoria è uscito ferito anche un altro ragazzo 22enne Un ragazzo di appena 16 anni è stato ucci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Agguato a Capizzi, in provincia di Messina. Ieri sera attorno alle 22,30 è stato ucciso un ragazzo all’esterno di un bar. Nel servizio i commenti dei residenti e del proprietario del bar davanti al quale è avvenuto l’omicidio: “Una tragedia annunciata”. Si chiama G - facebook.com Vai su Facebook
Capizzi (Messina), spara tra la folla e uccide un sedicenne: fermato ventenne con il padre e il fratello @TgrRaiSicilia - X Vai su X
A Messina ucciso un 16enne a colpi di pistola davanti al bar: a sparare un 20enne che voleva colpire un’altra persona - Un giovane di 16 anni è stato ucciso per errore a Capizzi: gli hanno sparato da un'auto mentre si trovava davanti a un bar. Lo riporta dire.it
Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola davanti a un bar: fermato 20enne insieme al padre e al fratello - Omicidio a Capizzi: un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava fuori a un bar di via Roma ... Riporta fanpage.it
Messina, 16enne ucciso a colpi di pistola a Capizzi: sequestrata l’arma, tre fermati - Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a colpi di pistola la sera del 1 novembre 2025 a Capizzi (Messina). Lo riporta cataniaoggi.it