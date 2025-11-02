Per i carabinieri, Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso la sera di sabato 1° novembre, non era l'obiettivo della sparatoria. Fermate tre persone, ritenute i presunti responsabili del delitto. Dalla sparatoria è uscito ferito anche un altro ragazzo 22enne Un ragazzo di appena 16 anni è stato ucci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Capizzi (Messina), 16enne ucciso a colpi di pistola fuori dal bar, fermati un 20enne, fratello e padre, "il giovane non era l'obiettivo" - VIDEO