Capizzi il 16enne Giuseppe Di Dio ucciso davanti a un bar forse per uno scambio di persona | tre fermi

Sabato sera di sangue a Capizzi: la vittima era davanti al bar gli amici. Probabilmente non era neanche lui l’obiettivo del sanguinoso e mortale agguato. Capizzi si è svegliata nel silenzio di una tragedia che ha il suono secco degli spari e il nome troppo giovane di una vittima: Giuseppe Di Dio, sedici anni, studente dell’istituto alberghiero Ettore Majorana di Troina. Era sera, poco dopo le 22:30 di sabato 1° novembre, quando in via Roma — il cuore del paese, dove i ragazzi si incontrano davanti a un bar per un panino, una sigaretta, due chiacchiere — un’auto scura si è fermata. Da quel veicolo sono scesi in tre ed hanno esploso i colpi che hanno trasformato in tragedia quella che doveva essere una notte di divertimento e svago tra ragazzi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

