Capizzi colpi di pistola davanti a un bar | fermato un ventenne per l’uccisione di Giuseppe Di Dio

Sbircialanotizia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera raccontiamo una ferita che brucia. Un ragazzo di sedici anni, Giuseppe Di Dio, è morto davanti a un bar di Capizzi, nel Messinese. Un altro giovane di 22 anni è rimasto ferito, non in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato tre persone: un ventenne, ritenuto l’autore materiale degli spari, il fratello di diciotto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

capizzi colpi di pistola davanti a un bar fermato un ventenne per l8217uccisione di giuseppe di dio

© Sbircialanotizia.it - Capizzi, colpi di pistola davanti a un bar: fermato un ventenne per l’uccisione di Giuseppe Di Dio

