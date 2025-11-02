Capelli fini? Il taglio da chiedere al parrucchiere

Se lo si chiede a una persona con una chioma poco rigogliosa, è cosa certa che questa risponderà che i capelli non sono mai abbastanza e abbastanza grossi. Sognare una chioma lussureggiante è un diritto di tutti, ma per avvicinarsi al risultato sperato è necessario agire. Ecco perché se c'è un modo come far sembrare i capelli più spess i è proprio quello di andare dal parrucchiere e chiedere i tagli giusti. Mousse, spray volumizzante, ferri tondi e shampoo secco: per avere i capelli più grossi non bastano i prodotti cosmetici testurizzanti. Certo, aiutano ad amplificare l'effetto, ma il risultato svanisce ad ogni lavaggio (se non prima).

