Caparezza lancia Orbit Orbit insieme a Sergio Bonelli Editore

L’attesa è finalmente finita e Caparezza è tornato con Orbit Orbit, un nuovo album per BMG accompagnato dall’omonimo comic book realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. L’artista presenta una nuova opera che esalta le sue due anime: quella di musicista e quella di appassionato e sceneggiatore di fumetti. Un viaggio che conferma Caparezza come uno degli artisti più originali della scena musicale italiana. A quattro anni dall’ultimo progetto discografico, Caparezza guarda nuovamente al mondo e lo ritrova è cambiato, ma a guidarlo è ancora una volta la curiosità, il bisogno di creare e di dare forma alle idee. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Caparezza lancia Orbit Orbit insieme a Sergio Bonelli Editore

Scopri altri approfondimenti

#INCITTA #Caparezza #fumetto #InstoreTour “ORBIT ORBIT”: CAPAREZZA LANCIA IL NUOVO ALBUM-FUMETTO E ANNUNCIA IL TOUR DI FIRMACOPIE Caparezza torna con un progetto che va oltre il semplice concetto di album. Orbit Orbit, pubblicato ogg - facebook.com Vai su Facebook

Caparezza Lancia “Orbit Orbit”: nuovo album e Comic Book in collaborazione con Bonelli - Il suo nuovo album, intitolato “Orbit Orbit”, è stato rilasciato oggi, venerdì 31 ottobre, sotto l’etichetta BMG. Segnala megamodo.com

Caparezza arriva con Orbit Orbit, nuovo disco e fumetto - Esce il 31 ottobre il nono disco del cantautore pugliese Caparezza, Orbit Orbit, che sarà accompagnato e accompagnerà un'omonimo fumetto. Secondo libreriamo.it

Il ritorno di Caparezza con il nuovo album “Orbit Orbit” - L’attesa è finalmente finita e Caparezza è pronto al lancio! Secondo radiowebitalia.it