Caos nei rifiuti | Retiambiente prevede multe
O smaltisci o paghi 385 euro. Retiambiente Carrara dichiara guerra agli incivili che non conferiscono in maniera adeguata i rifiuti nei cassonetti condominiali del porta a porta. E se da una parte i cittadini lamentano ritardi nel ritiro delle varie frazioni a causa della riorganizzazione del servizio e spesso dell’inefficienza, dall’altra la società per far fronte al mancato rispetto delle regole nei condomini ha deciso che le isole ecologiche dei palazzi i cui residenti non smaltiscono i rifiuti come previsto, o pagheranno 385 euro a Retiambiente Carrara o sarà la società a provvedere, in altre parole aprire i sacchi e destinare il contenuto negli appositi contenitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
