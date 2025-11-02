Caos in autostrada due incidenti in poco più di un' ora | arriva l' elisoccorso

Due incidenti nel giro di poco più di un’ora e l’autostrada va in tilt. E’ quanto accaduto nella serata di sabato 1 novembre lungo la A13 Bologna-Padova, nei tratti adiacenti alle uscite per Ferrara. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 21, tra il casello di Ferrara Sud e il casello di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

