Cantieri Tav lavori stradali e obbligo di gomme invernali sulle Provinciali

L'arrivo del freddo e i lavori infrastrutturali portano una serie di modifiche alla circolazione lungo diverse Strade Provinciali del Veronese. E gli automobilisti sono chiamati a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti.Chiusure e grandi opereLa limitazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche questi approfondimenti

In Valpolcevera cantieri in via Ferri e via Lungotorrente Secca. Anche in Val Bisagno proseguono i lavori dei 4 Assi - facebook.com Vai su Facebook

Cantieri a Bologna dal 18 agosto: dove sono i lavori stradali, la mappa - Per chi rientra in città dalle vacanze la mappa degli interventi in programma e le indicazioni su come cambia la viabilità anche in tangenziale e in autostrada Bologna, 16 agosto 2025 - Secondo ilrestodelcarlino.it

Cantieri a Bologna, c’è la data d’inizio dei lavori in via Larga (dopo Natale) - Come cambierà la viabilità: previsto un bypass temporaneo dalla rotonda su via Scandellara fino alla rotonda Piscopia ... Si legge su msn.com

I gruccioni lasciano i nidi fatti nel cantiere Tav tra Lonato e Desenzano del Garda: i lavori possono ripartire - Lasciando dopo 43 giorni i nidi creati all'imbocco della galleria Tav tra Lonato e Desenzano del Garda, lungo la tratta Brescia- Si legge su brescia.corriere.it