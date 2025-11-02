Cantieri per la fibra e disagi | Strade con buche pericolose
Ponsacco, 2 novembre 2025 – “E’ giunto il momento di dire basta con questo scempio. Ormai da diversi mesi le strade del comune sono martoriate dai lavori di installazione della fibra ottica, lasciando perdere i disagi arrecati ai cittadini per la chiusura e la limitata percorrenza delle strade, senza tenere di conto dei danno arrecati ai sottoservizi (siamo stati un giorno e una notte senz’acqua) gli scavi le imprese che hanno in appalto i lavori, rilasciano le sedi stradali di fatto impraticabili, solchi profondi diversi centimetri lungo le corsie e vere e proprie voragini in corrispondenza dei tombini di collegamento sono una vera e propria minaccia per i passanti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
