cantiere aurelia bis pagato lo stipendio del mese di settembre

Una buona notizia per i lavoratori impegnati nel cantiere dell’ Aurelia bis a Spezia. La Manelli ha infatti provveduto al pagamento dello stipendio arretrato di settembre "La mobilitazione di questi giorni da parte dei sindacati – spiega Andrea Tafaria segretario generale Filca Cisl Liguria – è stata fondamentale. Capiamo le difficoltà dell’azienda che sta interagendo anche a livello nazionale con le organizzazioni sindacali e abbiamo apprezzato che ci sia stata la volontà di rimediare il più velocemente possibile ad un diritto negato a chi opera nel cantiere, cioè il pagamento delle proprie spettanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

