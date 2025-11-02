Cantiere Aurelia bis Pagato lo stipendio del mese di settembre

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una buona notizia per i lavoratori impegnati nel cantiere dell’ Aurelia bis a Spezia. La Manelli ha infatti provveduto al pagamento dello stipendio arretrato di settembre "La mobilitazione di questi giorni da parte dei sindacati – spiega Andrea Tafaria segretario generale Filca Cisl Liguria – è stata fondamentale. Capiamo le difficoltà dell’azienda che sta interagendo anche a livello nazionale con le organizzazioni sindacali e abbiamo apprezzato che ci sia stata la volontà di rimediare il più velocemente possibile ad un diritto negato a chi opera nel cantiere, cioè il pagamento delle proprie spettanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cantiere aurelia bis pagato lo stipendio del mese di settembre

© Lanazione.it - Cantiere Aurelia bis. Pagato lo stipendio del mese di settembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

cantiere aurelia bis pagatoAurelia Bis della Spezia, sbloccati gli stipendi dei lavoratori - Svolta nella vertenza legata all’Aurelia Bis la tangenziale della Spezia la cui costruzione sta andando avanti per lotti da diversi anni. Come scrive ilsecoloxix.it

cantiere aurelia bis pagatoAurelia bis, Tafaria: “Pagati gli stipendi ai lavoratori, auspichiamo realizzazione opera senza altri intoppi” - Sono arrivati gli stipendi per i lavoratori della Variante aurelia bis del cantiere da parte dell’azienda Manelli. Come scrive msn.com

cantiere aurelia bis pagatoAurelia Bis, ancora lavoratori senza stipendio: "Sciopero permanente" - Oltre 40 dipendenti della holding Manelli, titolare dello stralcio della Pieve, attendono la mensilità di settembre. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cantiere Aurelia Bis Pagato