Cani antidroga a scuola | scoperto studente con l' hashish

Proseguono serrati i controlli dei carabinieri in tutti gli istituti scolastici della provincia di Padova con l'obiettivo ultimo di scoraggiare il consumo di droghe tra i giovani. Il 31 ottobre i militari dell'Arma della stazione di Cittadella, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

#PoliziaLocale e Polizia penitenziaria hanno illustrato i rischi legati all’uso e allo spaccio di #stupefacenti, offrendo anche una dimostrazione pratica con i cani antidroga #Abbiategrasso #studenti #droghe #scuole - facebook.com Vai su Facebook

Il Regno Unito ha arruolato i primi cani antidroga al mondo in grado di individuare oppioidi sintetici come fentanyl e nitazeni. Le nuove unità del Border force (agenzia governativa responsabile del controllo doganale, dell’immigrazione e della sicurezza alle fr - X Vai su X

Cesano Maderno: controlli con i cani antidroga in un parco e vicino a scuola, sequestri e sanzioni - Il bilancio dei controlli del territorio da parte della polizia locale di Cesano Maderno: sequestro di droga, cinque persone identificate e sanzioni. Scrive msn.com

Controlli antidroga nelle scuole di Gallarate coi cani: tre studenti segnalati - Nel corso dei controlli, svolti presso due sedi di istituti scolastici di Gallarate, tre studenti, tutti minorenni, sono stati trovati in possesso di una modica di tipohascisc e sono stati quindi sanz ... Riporta varesenews.it

Controlli con cani antidroga vicino a scuole - Nelle giornate di mercoledì 15 ottobre e di ieri, 23 ottobre 2025, la Questura di Matera ha effettuato dei controlli al fine di prevenire e contrastare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e a ... Segnala materalife.it