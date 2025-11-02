Cane finisce in un canale di scolo e raccolta delle acque piovane | salvato dai vigili del fuoco

FIRENZE – Salvato un cane in via delle Due Case a Firenze: era finito in un canale di scolo e di raccolta delle acque piovane. I vgili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti sull’appezzamento di terreno che separa il sedime aeroportuale e la strada, laddove l’animale non riusciva a risalire l’argine. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, sono scesi all’interno del canale e hanno recuperato il cane apparentemente sfinito con l’acqua che immergeva completamente le zampe. Il cane è stato affidato alle cure del personale veterinario. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lite per un cane finisce a botte, uomo pestato in strada | Denunciato 49enne http://ow.ly/W2AV106p8b1 [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, cane finisce in canale di scolo e non riesce a risalire: salvato dai vigili del fuoco - 30, a Firenze, in via delle Due Case, nei pressi dell'aeroporto, in un appezzamento di terreno che separa il sedime ... Lo riporta 055firenze.it

Intrappolato in acqua, il cane cambia vita grazie a un solo sguardo che ha fatto la differenza - Un passante aveva notato un cane bloccato in fondo al canale, in un punto accessibile solo da un ... Come scrive lastampa.it

Cane cade nel canale, i passanti sentono il latrato e chiamano i pompieri: salvato. «Era allo stremo delle forze» - Il suo latrato, sempre più debole ma insistente, ha avuto l'effetto sperato: diversi cittadini si sono chiesti cosa stesse succedendo ... Lo riporta ilgazzettino.it