Cane cade per 12 metri da una scogliera | il video del salvataggio
Un cane è sopravvissuto a una caduta di 12 metri da una scogliera a Fort Funston, a San Francisco. Era rimasto bloccato su una altura a picco sul mare e sarebbe finita nel peggiore dei modi se non fosse stato salvato dai vigili del fuoco. Tutta l'emozionante operazione di salvataggio è stata ripresa da un drone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lecce, lo tiene rinchiuso sul balcone, il cane cade dal terzo piano e muore: proprietario condannato - X Vai su X
+++ TENSIONE A BUONOPANE. CANE CADE IN UN BURRONE, IN SOCCORSO I VIGILI DEL FUOCO +++ Sono esattamente quattro giorni che i Vigili del fuoco di Ischia muniti di drone a infrarossi stanno cercando di individuare un cane che è precipitato in - facebook.com Vai su Facebook
Cane cade in un pozzo profondo dieci metri: salvato dai Vigili del Fuoco - Giacomino, un cucciolo di 70 kg, è stato estratto dalla cavità dai soccorritori e riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute Giacomino, un cane corso di 70 chili, è caduto accidentalmente ... Secondo rainews.it
Brindisi, cane cade in un pozzo profondo 7 metri: salvato dai vigili del fuoco - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 19 luglio, sulla strada comunale 82 del comune di Brindisi, per il salvataggio di un cane caduto in un pozzo a circa 7 metri di profondità. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Cane cade in un pozzo di 25 metri, salvato dai Vigili del fuoco - (Speleo Alpino Fluviale), è intervenuta in via Rotoli, nel comune di Camigliano, per il recupero di un cane di razza volpino ... Da ilmattino.it