La postura indo-pacifica di Ottawa si rafforza ancora di più. Canada e Filippine hanno firmato domenica un importante accordo di difesa volto a rafforzare la cooperazione militare e scoraggiare le azioni sempre più aggressive della Cina nel Mar Cinese Meridionale. L’intesa, denominata Status of Visiting Forces Agreement, è stata siglata a Manila dal ministro della Difesa filippino Gilberto Teodoro Jr. e dal suo omologo canadese David McGuinty, al termine di un incontro a porte chiuse. L’accordo in questione consentirà di intensificare le esercitazioni congiunte, lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di sicurezza e risposta alle emergenze, incluse le catastrofi naturali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Canada e Filippine si uniscono per contenere la Cina nel Mar Cinese Meridionale