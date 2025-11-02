Campus | ancora caos Doppia esplosione bidone fatto a pezzi | C’erano 40 ragazzini

L’area verde del Campus affollata da 30-40 adolescenti con i loro motorini, poi il doppio scoppio del bidone della spazzatura con una lamiera volata a 30 metri di distanza. Questo lo scenario che si è trovato di fronte Michele Gambini, consigliere comunale del Pd e insegnante, venerdì pomeriggio intorno alle 17.30 dopo una riunione a scuola. "Non penso siano bande giovanili quanto adolescenti poco seguiti – afferma Gambini – tant’è che quando mi sono avvicinato attirato dal primo scoppio, perché volevo capire cosa stesse succedendo, non c’è stata una reazione aggressiva. Alla seconda esplosione, con un pezzo di lamiera scagliato a 30 metri di distanza, sono fuggiti tutti, in diverse direzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

