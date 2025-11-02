Campionato Primavera il Napoli batte la Juve con un secco 2-0
Importante successo per il Napoli Primavera. Gli azzurrini di mister Rocco hanno battuto al Piccolo di Cercola i pari età della Juventus, allenati da Padoin, per 2-0 nella decima giornata del campionato di massima serie di categoria. A decidere il match sono stati i gol di Saviano al 19' e di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
A Cercola, per la gara di campionato di Primavera 1 tra Napoli e Juventus, ci sono due storici capitani in tribuna Da un lato Christian Maggio, ora nello staff della Nazionale U19; dall'altra parte Paolo Cannavaro, storico capitano azzurro con il quale è riuscito - facebook.com Vai su Facebook
Campionato Primavera: Monza-Juventus ore 13, le probabili formazioni ? https://ow.ly/opSQ50Xes9J - X Vai su X
Campionato Primavera, il Napoli batte la Juve con un secco 2-0 - Gli azzurrini di mister Rocco hanno battuto al Piccolo di Cercola i pari età della Juventus, allenati da Padoin, per 2- Come scrive napolitoday.it
Primavera, Napoli-Juventus: 2-0, impresa degli azzurrini di Rocco - Ottima prestazione del Napoli Primavera di Dario Rocco che si sbarazza dei pari età della Juventus con il punteggio finale di 2- Scrive msn.com
DIRETTA/ Napoli Juventus Primavera (risultato finale 2-0): i partenopei si rilanciano! (1 novembre 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Juventus, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... Segnala ilsussidiario.net