Campionato Primavera il Napoli batte la Juve con un secco 2-0

Napolitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante successo per il Napoli Primavera. Gli azzurrini di mister Rocco hanno battuto al Piccolo di Cercola i pari età della Juventus, allenati da Padoin, per 2-0 nella decima giornata del campionato di massima serie di categoria. A decidere il match sono stati i gol di Saviano al 19' e di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

