campionati europei wmo convocati due giovani talenti della vivenzio gym

Tempo di lettura: < 1 minuto Dal 6 al 9 novembre, a Siviglia, si terranno i Campionati Europei WMO — una delle sigle più prestigiose al mondo per la Muay Thai. “Siamo orgogliosi di annunciare – comunica la Vivenzio Gym – che Antonio Vivenzio (10 anni, cat. 35 kg) e Giuseppe Iossa (12 anni, cat. 36 kg), dopo la vittoria ai Campionati Italiani di Frosinone, sono stati selezionati per rappresentare l’Italia agli Europei in Spagna I nostri giovani fighter si allenano fin da quando avevano sei anni sotto la guida del Maestro Mario Vivenzio, nella Vivenzio Gym Muay Thai Boxing a Saviano (NA). Un applauso ai ragazzi — forza, fateci sognare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

