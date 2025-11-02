Campionaria grande affluenza | oltre 67mila visitatori e più di 1.500 vaccinazioni
LA MANIFESTAZIONE. Dal 40° anniversario dell’Ospedale da Campo della Sanità Alpina alle 1.542 vaccinazioni somministrate nell’ambito della campagna «PreVieni in Fiera», passando per le tante iniziative dedicate a commercio, servizi, e divertimento, questa edizione della Fiera Campionaria si è contraddistinta come un successo trasversale, capace di coinvolgere imprese, istituzioni e comunità in un’unica grande esperienza di partecipazione e condivisione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
