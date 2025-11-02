Campi Flegrei lo studio INGV | Dalla sismicità diffusa alla nascita di una faglia attiva sotto Pozzuoli

Una nuova ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rivela che il bradisismo ai Campi Flegrei ha portato, dal 2023, alla formazione o riattivazione di una faglia sotto la caldera tra Pozzuoli e Bagnoli. Un dato che cambia la comprensione dei fenomeni sismici e del rischio nell’area flegrea. Un recente studio dell’Istituto Nazionale di Geofisica . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campi Flegrei, lo studio INGV: “Dalla sismicità diffusa alla nascita di una faglia attiva sotto Pozzuoli”

Scopri altri approfondimenti

Campi Flegrei 2025: test operativo al Porto di Napoli per il Piano nazionale di rischio vulcanico https://www.rtalive.it/2025/10/campi-flegrei-2025-test-operativo-al-porto-napoli-piano-nazionale-rischio-vulcanico/168379/ #rtalive #campiflegrei #RegioneCampan - facebook.com Vai su Facebook

Campi Flegrei, 5-6 novembre test sul piano di allontanamento della popolazione per rischio vulcanico - X Vai su X

Campi Flegrei, “c’è il segnale che si sta attivando una faglia al centro della caldera”: nuovo studio Ingv-Roma Tre - Nuovo studio sui Campi Flegrei di Ingv e Università di Roma Tre: "Dal 2023 la sismicità si sta concentrando su un piano al centro della Caldera ... fanpage.it scrive

Campi Flegrei: studio Università degli Studi di Roma Tre – INGV - I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva che, dalla seconda metà 2005, mostra chiari segnali di disequi ... Segnala msn.com

Campi Flegrei, i terremoti hanno aperto una nuova faglia: 178 scosse in una settimana - Ai Campi Flegrei i terremoti hanno aperto una nuova fagli e il suolo è tornato a sollevarsi di due centimetri al mese contro i 10 ... Come scrive iltempo.it