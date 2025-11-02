Campi Flegrei lo studio INGV | Dalla sismicità diffusa alla nascita di una faglia attiva sotto Pozzuoli

Una nuova ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rivela che il bradisismo ai Campi Flegrei ha portato, dal 2023, alla formazione o riattivazione di una faglia sotto la caldera tra Pozzuoli e Bagnoli. Un dato che cambia la comprensione dei fenomeni sismici e del rischio nell’area flegrea. Un recente studio dell’Istituto Nazionale di Geofisica . 🔗 Leggi su 2anews.it

