Cameriere aggredisce i carabinieri e prova a colpirli con una sedia

I carabinieri sono intervenuti presso una pizzeria in piazza del Gesù, a Napoli, per alcuni ragazzi che disturbavano. Quando la pattuglia è arrivata in piazza, hanno trovato un 35enne, cameriere del locale, che si stava scagliando contro i ragazzini. I militari lo hanno fermato con l'intento di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

