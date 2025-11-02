Cambridge diverse persone accoltellate a bordo di un treno
Paura in Inghilterra, nei pressi di Cambridge, dove nella serata di sabato 1 novembre 2025 diverse persone sono state accoltellate a bordo di un treno. Il bilancio parla di 10 feriti di cui nove in gravi condizioni. Il convoglio era partito da Peterborough ed era diretto alla stazione di King’s Cross, a Londra, quando due uomini hanno iniziato a colpire i passeggeri, «uno con un grosso coltello», seminando il panico. Il treno è stato fatto fermare ad Huntingdon, dove sono intervenute le forze dell’ordine che hanno arrestato due sospettati. La dinamica degli eventi è ancora da appurare nei dettagli, così come il possibile movente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Regno Unito, diversi accoltellati su treno vicino a Cambridge: la polizia sul posto - (LaPresse) La polizia britannica ha dichiarato sabato che "più persone" sono state accoltellate su un treno vicino a Cambridge e che due persone sono state arrestate in relazione all'incidente. Secondo msn.com
Accoltellate 10 persone e bagno di sangue a Huntingdon su un treno, i testimoni parlano di "scene orribili" - Accoltellate una decina di persone, due uomini arrestati ... Lo riporta virgilio.it
Assalto sul treno in Inghilterra, diverse persone accoltellate - Sky riporta che il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una "risposta su la ... Secondo altoadige.it