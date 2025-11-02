cambridge diverse persone accoltellate a bordo di un treno

Paura in Inghilterra, nei pressi di Cambridge, dove nella serata di sabato 1 novembre 2025 diverse persone sono state accoltellate a bordo di un treno. Il bilancio parla di 10 feriti di cui nove in gravi condizioni. Il convoglio era partito da Peterborough ed era diretto alla stazione di King’s Cross, a Londra, quando due uomini hanno iniziato a colpire i passeggeri, «uno con un grosso coltello», seminando il panico. Il treno è stato fatto fermare ad Huntingdon, dove sono intervenute le forze dell’ordine che hanno arrestato due sospettati. La dinamica degli eventi è ancora da appurare nei dettagli, così come il possibile movente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

