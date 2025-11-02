Inter News 24 Cambiaso rivela: «Felice dell’arrivo di mister Spalletti, la prima volta che ci siamo visti alla Continassa mi ha confidato di.». Le sue parole. Al termine della vittoria per 2-1 della Juventus sulla Cremones e, decisa proprio da una sua rete, l’esterno Andrea Cambiaso ha commentato l’arrivo del nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Cambiaso si è detto molto felice per la scelta della dirigenza bianconera, riconoscendo le qualità del tecnico, che ha fatto bene ovunque nella sua carriera. L’esterno ha raccontato un aneddoto rivelatore sul primo incontro alla Continassa: Spalletti gli ha espresso dispiacere per l’esperienza conclusa in Nazionale, un dettaglio che, secondo Cambiaso, dimostra quanto l’allenatore toscano sia legato al calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cambiaso rivela: «Felice dell’arrivo di mister Spalletti, la prima volta che ci siamo visti alla Continassa mi ha confidato di…»