Cambiaso Juventus il jolly bianconero è tornato finalmente ai suoi livelli | il Manchester City è un lontano ricordo ma… Il punto sull’esterno

di Luca Fioretti Cambiaso Juventus, il gol mancava da quasi un anno: si sono rivisti sprazzi del talento che piaceva a Guardiola, ora punta a essere un leader. Una liberazione, un gol per scacciare la crisi e per riprendersi la Juventus. La rete del momentaneo 2-0 segnata da Andrea Cambiaso contro la Cremonese (partita poi finita 2-1) non è una rete banale. È un segnale di rinascita per un giocatore che, dopo un avvio di stagione folgorante, si era un po’ spento, e per l’esterno il gol mancava da quasi un anno. Una rete che premia la sua duttilità e che inaugura nel migliore dei modi l’era Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juventus, il jolly bianconero è tornato finalmente ai suoi livelli: il Manchester City è un lontano ricordo ma… Il punto sull’esterno

Approfondisci con queste news

Esordio con vittoria per Spalletti sulla panchina della Juventus 3 punti pesanti per i bianconeri che non sbagliano a Cremona: una rete per tempo, con Kostic e Cambiaso, e la Juventus vince sul campo della Cremonese e accorcia in classifica Con questo - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X

Cambiaso strappa applausi dopo Juve Udinese, i giornali: «Si rivede quel giocatore che era scomparso». La pagella del jolly bianconero - Cambiaso strappa applausi, prestazione da 6,5 contro l’Udinese: equilibrio, superiorità e l’assist per Gatti, si è rivisto il giocatore di inizio stagione Era uno degli uomini più attesi, chiamato a u ... Come scrive juventusnews24.com

Bucciantini si concentra sul bianconero: «Spero che con Spalletti possa risollevarsi e concludere il suo lavoro di evoluzione» - Bucciantini, l’opinionista analizza il jolly bianconero: si è perso in troppi ruoli dopo il City, ora l’ex CT può rilanciarlo anche a centrocampo L’esonero di Igor Tudor e l’imminente, attesissimo arr ... Si legge su juventusnews24.com

“Il livello Juve” e l’intesa con Cambiaso: com’è andata la prima di Spalletti sulla panchina bianconera - Rimproveri, applausi e mani in testa: la prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stata un'altalena di emozioni. Scrive gianlucadimarzio.com