Cambiaso carica i tifosi | L’unica cosa che conta Il messaggio social dell’esterno della Juve dopo la vittoria con la Cremonese – FOTO
Cambiaso festeggia sui social dopo il gol e la vittoria a Cremona: il suo messaggio è un richiamo alla concretezza e al DNA Juve, la squadra riparte. Una prestazione maiuscola, un gol che ha blindato la partita e un messaggio da leader. La “prima” di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, vinta 2-1 a Cremona, ha molti protagonisti, ma uno dei volti copertina è senza dubbio Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero, schierato a sorpresa sulla fascia destra, ha offerto una prova di grande qualità, coronata dalla rete del 2-0. Al termine del match, ha affidato a Instagram un pensiero breve, ma che la dice lunga sulla mentalità ritrovata: la vittoria prima di tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
