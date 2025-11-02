Cambiaso a Sky | Quando sei alla Juve e non vinci si tende a vedere tutto negativo ma io ero tranquillo anche prima del gol Giocando a destra mi è più facile entrare in campo La rete subito si deve evitare
Cambiaso ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Cambiaso ha parlato ai microfoni di Sky dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Abbiamo preso un gol che si può e deve evitare. Abbiamo riaperto una partita che era chiusa ma l’importante è aver vinto». SUL MOMENTO – «Quando si gioca alla Juve e non vinci le partite si tende a vedere tutto negativo. Io sono sereno e tranquillo e lo ero anche prima del gol. Spesso si fanno giudizi affrettati ma è così. Quando vedi la palla entrare è la cosa più bella». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
