Cambiaso a Mediaset dopo Cremonese Juve | Scudetto? Spalletti ce ne ha parlato La classifica non è da buttare via… Poi reagisce così sul cambio di mentalità

Cambiaso, esterno della Juve, ha parlato così a Mediaset, dopo il gol e la vittoria contro la Cremonese. Ecco le sue parole. Andrea Cambiaso è l’eroe della prima Juventus di Luciano Spalletti. L’esterno bianconero ha deciso con un suo gol la complicata trasferta contro la Cremonese, regalando i primi tre punti al nuovo tecnico. Ai microfoni di Mediaset, Cambiaso ha analizzato la vittoria, parlando con estremo pragmatismo della prestazione e degli obiettivi. La vittoria è stata importantissima, anche se sofferta nel finale, proprio quando la Vecchia Signora sembrava avere il pieno controllo. Il punto cruciale dell’intervista è arrivato quando gli è stato chiesto se la squadra fosse “più sciolta” o “più libera mentalmente” dopo i cambi in panchina (prima Brambilla, ora Spalletti ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso a Mediaset dopo Cremonese Juve: «Scudetto? Spalletti ce ne ha parlato. La classifica non è da buttare via…». Poi reagisce così sul cambio di mentalità

