Anche quest’anno, in occasione della festività di Ognissanti, la viabilità attorno al cimitero cittadino è stata riorganizzata. Le modifiche, in vigore sia ieri sia oggi, tra le 8 e le 18. In particolare, è stato disposto il divieto di circolazione in via San Serafino da Montegranaro, nel tratto compreso tra via Verdi e l’ingresso del cimitero, oltre alla chiusura della corsia di accesso in direzione via Vivaldi allo svincolo semaforizzato di via Bengasi. Stop anche alla sosta sul lato ovest del piazzale antistante i nuovi lotti e sul lato nord di quello davanti agli ingressi della parte storica del cimitero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambia la viabilità. Visite al cimitero: parcheggi e sensi unici