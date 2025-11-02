Cambia la viabilità Visite al cimitero | parcheggi e sensi unici

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, in occasione della festività di Ognissanti, la viabilità attorno al cimitero cittadino è stata riorganizzata. Le modifiche, in vigore sia ieri sia oggi, tra le 8 e le 18. In particolare, è stato disposto il divieto di circolazione in via San Serafino da Montegranaro, nel tratto compreso tra via Verdi e l’ingresso del cimitero, oltre alla chiusura della corsia di accesso in direzione via Vivaldi allo svincolo semaforizzato di via Bengasi. Stop anche alla sosta sul lato ovest del piazzale antistante i nuovi lotti e sul lato nord di quello davanti agli ingressi della parte storica del cimitero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cambia la viabilit224 visite al cimitero parcheggi e sensi unici

© Ilrestodelcarlino.it - Cambia la viabilità. Visite al cimitero: parcheggi e sensi unici

Leggi anche questi approfondimenti

Visite guidate al cimitero di Staglieno per le persone disabili - Visitare il cimitero monumentale di Staglieno a Genova con un approccio diverso, seguire un itinerario aperto a tutti, ma studiato per persone fragili o con disabilità psico sensoriali: da oggi è ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cambia Viabilit224 Visite Cimitero