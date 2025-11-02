Calvarese sul fallo di Bisseck | Giallo sostenibile la decisione di Doveri è corretta – VIDEO

Inter News 24 Calvarese ha spiegato perché non c’erano gli estremi per l’espulsione del difensore nerazzurro! Le parole dell’ex fischietto di Serie A. Ha fatto discutere uno degli episodi più caldi di Verona Inter, quello che ha visto Yann Bisseck atterrare Giovane in campo aperto durante una ripartenza dell’ Hellas. L’arbitro Doveri ha scelto di ammonire il difensore tedesco, decisione che ha suscitato polemiche ma che, secondo l’ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese, è stata corretta in base al regolamento. Intervenuto per analizzare l’episodio, Calvarese ha chiarito i motivi che rendono il giallo una scelta sostenibile: «Manca un rosso per DOGSO a Bisseck per il fallo su Giovane? Dal primo fermo immagine potrebbe sembrare di sì, ma dal secondo si evince che il pallone va verso la linea laterale e in direzione di Sucic. 🔗 Leggi su Internews24.com

