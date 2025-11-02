Calhanoglu a Inter TV | Vogliamo andare in alto dove questa squadra merita di stare

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto contro il Verona. Ai microfoni di Inter TV al termine della sofferta vittoria contro l’Hellas Verona, il regista della Beneamata, Hakan Çalhano?lu, ha espresso la sua soddisfazione. Ha ammesso che giocare alle 12:30 e sul campo del Bentegodi è sempre faticoso, ma la squadra è contenta per i tre punti conquistati. Protagonista con il magistrale assist su punizione per il gol del vantaggio di Piotr Zielinski, il centrocampista turco ha spiegato che la sua abilità sui calci piazzati è una dote che ha fin da bambino, ma che continua a coltivare con tantissimo lavoro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu a Inter TV: «Vogliamo andare in alto, dove questa squadra merita di stare»

Approfondisci con queste news

Inter-Fiorentina, le pagelle: Calhanoglu decisivo. Comuzzo soffre - facebook.com Vai su Facebook

"#calhanoglu" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

INTER - Calhanoglu: "Buona partita, non è mai facile a Verona, vogliamo salire in classifica" - Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo il successo contro l'Hellas Verona: "Abbiamo fatto una buona partita, è sempre difficile giocare qua a Verona e soprattutto alle 12: ... Si legge su napolimagazine.com

Dove vedere Verona-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Il "Bentegodi" teatro della sfida dell'ora di pranzo tra i gialloblù e i nerazzurri: le possibili scelte di formazione di Zanetti e Chivu ... Lo riporta corrieredellosport.it

Calhanoglu sicuro: «Inter, vittoria importante per la classifica! Ora dobbiamo fare questa cosa» - Le dichiarazioni Protagonista assoluto della sfida contro la Fiorentina, Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ... Si legge su calcionews24.com